Chiavetta USB 128GB: a questo prezzo è un REGALO

Anche nell’epoca del cloud, una chiavetta USB può essere utile per diversi scopi: salvare e trasferire file in modo immediato e veloce oppure collegarsi ad un vecchio televisore per guardare un film, una serie TV o sfogliare l’album dei ricordi con delle vecchie foto. Per questo ti segnaliamo la nuova offerta Amazon che ti permette di portarti a casa una pratica pennetta USB da 128GB a soli 10€.

Se sei un abbonato Prime hai la solita spedizione gratuita e immediata: sarà già domani a casa tua.

Chiavetta USB da 128GB: la usi come portachiavi e per portare i tuoi dati sempre con te

Questa chiavetta USB da 128GB è veloce e sicura, compatibile con porte USB 2.0 per salvare e trasferire film, immagini, video, musica, foto, programmi e molto altro ancora. Compatibile con qualsiasi computer o dispositivo elettronico dotato di porta USB, non è necessario installare alcun software vista la sua natura “Plug and Play“.

Interessante il design esterno, che la rende portatile ed elegante oltre ad essere utilizzabile anche come pratico portachiavi. Porti i tuoi dati praticamente ovunque, senza preoccuparti di perderla. Il chip di classe A e i materiali metallici, con funzioni antivibrazioni, antielettromagnetiche e impermeabili ti offrono infine la massima solidità.

Approfitta dello sconto limitato di Amazon e acquista questa ottima chiavetta USB da 128GB a soli 10€. Un piccolo prezzo per un oggetto eternamente utile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.