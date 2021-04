Chiavetta USB SanDisk Ultra da 32GB a soli 7 euro

Oggi vogliamo proporvi un piccolo affare, su un prodotto estremamente economico quanto valido. Si tratta della chiavetta USB SanDisk Ultra da 32GB, un piccolo accessorio ideale per chi lavora in mobilità, e soprattutto affidabile per l’archiviazione dei documenti.

Pen Drive SanDisk Ultra: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di una chiavetta USB utile sia per trasferire file (anche di grosse dimensioni) che per espandere la memoria di dispositivi come i mini PC. L’interfaccia USB 3.0 garantisce una velocità in scrittura fino ad 80MB/s, riuscendo a trasferire un intero film in soli 40 secondi. Nel caso specifico, il taglio in promozione è quello da 32GB, non il più grande, ma abbastanza capiente per una buona quantità di foto o video, ideale quindi per i professionisti del settore.

Tra le feature più interessanti ritroviamo senza dubbio il software (incluso sulla chiavetta) SanDisk SecureAccess. Questo permette di creare all’interno della chiavetta una cartella privata, la quale può essere protetta con PIN o password. Questa utilizzerà una crittografia a 128bit che protegge i dati da estranei o malintenzionati. Ciò significa che i dati salvati rimarranno protetti ed accessibili al solo proprietario anche nel momento in cui si decidesse di condividerla in rete.

Grazie alle offerte del giorno, la pen drive è acquistabile su Amazon al prezzo più basso mai registrato, solo 6,99 euro per il taglio da 32GB, scontata del 61% sul prezzo di listino.