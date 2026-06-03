Chip quantistico Majorana 2 di Microsoft: qubit mille volte più stabili

Da un millisecondo a venti secondi. È il salto nella durata di vita dei qubit tra Majorana 1 e Majorana 2, il chip quantistico di nuova generazione che Microsoft ha appena annunciato. Alcuni qubit superano addirittura il minuto. Un miglioramento di oltre mille volte nella stabilità, abbastanza per convincere Microsoft a dimezzare la propria timeline e promettere un computer quantistico utile entro il 2029. L’anno scorso, i fisici erano scettici sulle affermazioni di Majorana 1. Microsoft raddoppia la scommessa.

Cosa è cambiato nel chip di Majorana

Il team quantistico di Microsoft ha cambiato i materiali. Come ha spiegato Chetan Nayak, corporate vice president dell’hardware quantistico di Microsoft, Majorana 2 sostituisce il superconduttore di Majorana 1, l’alluminio, con il piombo, e aggiorna la regione attiva del semiconduttore a una combinazione di arseniuro di indio e antimoniuro di arseniuro di indio. Il risultato è che nella versione con alluminio di Majorana 1, la vita dei qubit era tra uno e 12 millisecondi. In Majorana 2, supera i 20 secondi.

L’AI ha aiutato a costruire il chip quantistico

Il miglioramento non è solo frutto dell’ingegneria dei materiali tradizionale. Microsoft ha usato Discovery, la sua piattaforma AI agentica per la ricerca e sviluppo, per aiutare a migliorare i chip Majorana. L’AI applicata alla scoperta di materiali e alla progettazione hardware quantistico è un circolo virtuoso: l’AI migliora il chip che un giorno potrebbe migliorare l’AI.

Microsoft rende Discovery disponibile ai clienti da oggi. Un’app locale è su GitHub, accessibile con un account GitHub Copilot.

Sulla base di questi rapidi progressi, stiamo accelerando la nostra roadmap verso un computer quantistico scalabile e pratico , dice Nayak. Abbiamo dimezzato la nostra timeline e ora puntiamo a raggiungere questo obiettivo entro il 2029.

L’obiettivo: un prototipo di computer quantistico, capace di risolvere alcuni dei problemi più difficili al mondo, come simulazione molecolare, crittografia, ottimizzazione logistica, scoperta di farmaci.

Lo scetticismo è d’obbligo

I fisici erano scettici su Majorana 1 e i risultati di Majorana 2, per quanto impressionanti, dovranno essere validati indipendentemente. Microsoft è l’unica azienda che persegue l’approccio topologico ai qubit, Google e IBM usano architetture diverse. Se l’approccio topologico funziona come promesso, Microsoft avrà un vantaggio di anni sulla concorrenza. Se non funziona, avrà investito miliardi a vuoto. Il 2029 è abbastanza vicino per verificarlo.