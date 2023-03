Chiusi i siti Bancodellasalute.it e Officinalia.com

Internet è pieno di siti con offerte imperdibili, ma spesso è solo una truffa per ottenere guadagni illeciti. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, l’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza (AGCM) ha emesso un provvedimento cautelare nei confronti delle società Tomorrowland s.r.l. e Pet Clan s.r.l., bloccando l’accesso ai domini Bancodellasalute.it e Officinalia.com. Un simile intervento è stato eseguito all’inizio di febbraio per il sito Bompiano.com.

Informazioni non corrette e mancate consegne

In base alle segnalazioni ricevute da AGCM a partire da dicembre 2022 e agli accertamenti effettuati, le suddette società hanno violato il Codice del Consumo attraverso una serie di pratiche commerciali scorrette. Numerosi utenti hanno acquistato farmaci su Bancodellasalute.it e cibo per animali su Officinalia.com, ma non hanno ricevuto i prodotti.

Inoltre le informazioni su disponibilità e tempi di consegna non erano corrette. Diversi utenti non hanno ricevuto il rimborso, dopo aver annullato l’ordine o esercitato il diritto di recesso e non hanno ricevuto nessuna assistenza post-vendita (numero di telefono e indirizzo email erano inattivi). La truffa era stata segnalata anche da Striscia la notizia.

Come evidenziano le numerose recensioni negative su Trustpilot, il comportamento non è dovuto a disguidi o inefficienze aziendali, ma è stato posto in essere solo per ingannare gli utenti e ottenere profitti illeciti dalla mancata consegna dei prodotti.

Le due società non hanno risposto alle comunicazioni inviate da AGCM, quindi l’autorità ha ordinato la sospensione delle condotte illecite e il blocco dell’accesso ai siti Bancodellasalute.it e Officinalia.com con la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza.