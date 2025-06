Chrome per Android e barra dell'indirizzo: come su Windows Phone

È in fase di distribuzione una novità che riguarda la barra dell’indirizzo sulla versione Android di Chrome: permette agli utenti che lo desiderano di spostarla in basso. L’annuncio è giunto direttamente da Google, che fa riferimento a un rollout graduale, già avviato e destinato a raggiungere tutti i dispositivi entro le prossime settimane. È possibile forzare l’aggiornamento dell’applicazione per provare ad accelerare i tempi.

Come spostare la barra dell’indirizzo in Chrome su Android

Spostare la componente verso il bordo inferiore dello schermo è molto semplice. Lo si può fare effettuando un tap prolungato finché non compare l’opzione oppure attraverso le impostazioni, alla voce “Barra dell’indirizzo”. Secondo il gruppo di Mountain View, si tratta di una funzionalità introdotta nel browser per una maggiore flessibilità.

Chrome è l’app per la navigazione più utilizzata al mondo anche in ambito mobile, con il 68,31% di market share (fonte StatCounter). Per questo motivo, ogni novità lanciata è meritevole di attenzione, soprattutto se interviene su un elemento chiave dell’interfaccia.

La novità non può comunque certo essere etichettata come rivoluzionaria. Il concorrente Safari di Apple fa lo stesso ormai dal 2021. Tornando ancora più indietro nel tempo, nel 2011, l’aggiornamento alla versione 9 di Internet Explorer Mobile per Windows Phone ha introdotto la barra dell’indirizzo posizionata in basso. Quanto era avanti, per certi versi, la piattaforma di Microsoft?

Il percorso di evoluzioni di Chrome su smartphone e tablet porta inevitabilmente a tagliare alcuni rami secchi. Ieri, Google ha reso noto che con l’arrivo della release 139, previsto per l’inizio di agosto, le edizioni 8 Oreo e 9 Pie del sistema operativo non saranno più supportate. Sono state distribuite rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

In questo caso, i sette anni di aggiornamenti garantiti sono in linea con la nuova politica adottata da Google in merito agli update: anche le ultime generazioni degli smartphone Pixel beneficiano dello stesso periodo di supporto.