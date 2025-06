Google Chrome abbandona Android 8 e 9, è la fine di un'era

Chi usa ancora smartphone o tablet con Android 8 Oreo o Android 9 Pie dovrà dire addio agli aggiornamenti di Chrome. Big G interromperà il supporto per questi sistemi operativi dal 5 agosto.

Chrome non supporterà più Android 8 e 9: cosa rischiano milioni di utenti

Chrome 138 sarà l’ultimo aggiornamento per Android 8 e 9. Il browser continuerà a funzionare, ma non riceverà più patch di sicurezza né nuove funzioni. Google consiglia di passare almeno ad Android 10. Ma chi possiede dispositivi più datati sa bene che spesso è impossibile aggiornare il sistema operativo quando il produttore ha smesso di fornire supporto.

La mossa era nell’aria. Android 8 Oreo non riceve aggiornamenti di sicurezza da ottobre 2021, e Android 9 Pie, da gennaio 2022. In questo senso, Mountain View ha già garantito supporto per Chrome ben oltre la fine ufficiale di questi sistemi operativi.

La fine del supporto riflette probabilmente la base utenti sempre più ridotta di queste versioni e la strategia di Google per spingere verso sistemi più moderni. Una mossa comprensibile dal punto di vista aziendale, ma che lascia inevitabilmente indietro chi non può permettersi di cambiare dispositivo.

Le alternative per chi ha Android 8 e 9

Per gli utenti che si trovano con dispositivi “abbandonati”, esistono alternative. Browser come Firefox, Opera o Brave potrebbero continuare a supportare Android più datati per un periodo maggiore, anche se non è garantito. L’altra opzione è esplorare versioni custom di Android più recenti, se il dispositivo lo permette, anche se questa strada richiede competenze tecniche non alla portata di tutti.