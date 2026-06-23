 Chrome integra Gemini: basta selezionare il testo per attivare l'AI
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Chrome integra Gemini: basta selezionare il testo per attivare l'AI

Google testa una nuova funzionalità su Chrome, una barra mobile Chiedi a Gemini che appare quando si evidenzia il testo di una pagina web.
Chrome integra Gemini: basta selezionare il testo per attivare l'AI
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Google testa una nuova funzionalità su Chrome, una barra mobile Chiedi a Gemini che appare quando si evidenzia il testo di una pagina web.
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Chi sperava che Google si desse una calmata con l’integrazione di Gemini praticamente in ogni angolo dei suoi servizi, rimarrà deluso. La politica dell’azienda sembra essere quella di offrire l’accesso al proprio assistente AI senza che sia necessario passare attraverso l’app dedicata. Questo vale sempre di più su Android e presto anche sul browser Chrome per desktop.

Alla fine di gennaio 2026, Gemini ha fatto il pieno di novità su Chrome, imponendo con forza la propria presenza. E Big G non ha alcuna intenzione di fermarsi, dato che gli sviluppatori stanno attualmente testando una funzionalità che, anche in questo caso, aggiungerà un tocco di Gemini dove uno non se l’aspetta, ovvero quando si evidenzia del testo presente su una pagina web. Alcuni troveranno utile questa opzione, ma per chi sta alzando gli occhi al cielo, c’è una buona notizia.

La barra mobile “Chiedi a Gemini” sta per arrivare su Chrome

L’obiettivo è far apparire una barra mobile “Chiedi a Gemini” quando si evidenzia del testo su Chrome. Cliccando sul pulsante si apre l’AI nel pannello laterale dedicato e si copia automaticamente il testo selezionato in precedenza. Gemini propone quindi delle query relative al passaggio selezionato. È possibile anche inserire le proprie richieste direttamente nella casella di testo. Se si utilizza spesso l’assistente AI di Google mentre si naviga in Internet, il risparmio di tempo è notevole.

D’altra parte, se non si desidera visualizzare questa barra ogni volta che si evidenzia del testo su una pagina web, è disponibile un’opzione “Nascondi per questo sito”. Al momento non è possibile disattivare la barra su tutti i siti in una sola volta. Poiché la funzionalità è ancora in fase di sviluppo, è possibile che Google aggiunga questo tipo di opzioni prima del lancio per gli utenti.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 23 giu 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
23 giu 2026
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