Chrome potrà cambiare automaticamente la password

Durante il Google I/O 2025 è stata annunciata un’importante novità per Chrome. In una futura versione del browser sarà disponibile la funzionalità che permette di cambiare automaticamente una password compromessa. L’azienda di Mountain View migliorerà inoltre la gestione delle credenziali e la sincronizzazione delle passkey.

Password più sicure in Chrome

Nonostante la crescente diffusione delle passkey, le password sono ancora il metodo di autenticazione più utilizzato. Il gestore delle password integrato in Chrome offre la generazione delle password nei moduli di registrazione e avvisa gli utenti se la password è finita in un data breach.

Per garantire una maggiore sicurezza è previsto l’arrivo di una funzionalità molto utile. Quando l’utente effettua l’accesso ad un account utilizzando le credenziali memorizzate in Chrome, il browser mostrerà un avviso se la password è stata compromessa. Nel popup è presente un pulsante che permette di cambiarla automaticamente per i siti supportati.

Non è nota la versione di Chrome in cui sarà disponibile la funzionalità. Google ha solo comunicato che arriverà entro fine anno. Parisa Tabriz, VP e GM di Chrome, ha dichiarato che Chrome non cambierà la password senza il consenso dell’utente.

L’azienda di Mountain View migliorerà inoltre la gestione delle credenziali. Utilizzato apposite API, gli sviluppatori dei siti web potranno richiedere le credenziali dal browser. Se le credenziali sono disponibili nel gestore delle password, Chrome le mostrerà all’utente in un’unica finestra di dialogo.

Le passkey sono un’alternativa più sicura delle password. Quando un utente effettua il login da un dispositivo su cui la passkey non è disponibile, Chrome mostra un codice QR per consentire di completare l’accesso dal dispositivo che contiene le credenziali. Il gestore delle password di Chrome supporta la sincronizzazione delle passkey su tutte le piattaforme (Android, iOS, Windows, macOS, ChromeOS e Linux), quindi la procedura viene semplificata.