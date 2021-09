Chrome Soft X: anche il golf è in sconto su Amazon

Lo sai perché le palline da golf hanno una fitta trama sagomata sulla loro superficie, tale da non renderle perfettamente sferiche? Questa sagomatura le rende più stabili durante il loro tragitto, evitando effetti dinamici nell'aria che potrebbero facilmente portarle fuori traiettoria. Se non sapevi questa piccola curiosità, probabilmente non hai mai provato uno swing.

Se invece lo sapevi, e se già sai quanto sia raffinata l'arte del golf, allora potrà tornarti utile sapere che una confezione di palline Callaway Chrome Soft X è a disposizione con il 35% di sconto, a soli 35,53 euro. Non è mai banale sottolinearlo, infatti, in un mondo che ancora vede il golf solo come il gioco dei ricchi e non come un bellissimo esercizio accessibile a chiunque.

Callaway, prezzo sotto il par

Nel tempo il golf si è dotato di una lunga serie di tecnologie utili ad assistere il giocatore con tecniche raffinate. Sono a disposizione misuratori di distanza e smartwatch in grado di giudicare velocità e movimento di un corretto swing, ma alla radice del gioco resta l'unicum rappresentato dalla linea di schiena, braccia, mazza e pallina. Una pallina di buona qualità può moltiplicare i risultati cercati dall'arco di oscillazione della mazza, fermo restando la necessità di esercitare l'equilibrio dei movimenti e la correttezza della postura.

L'offerta Callaway porta un prodotto di qualità ad un prezzo decisamente accessibile per chi sta pensando di sfruttare l'autunno su campi ove il distanziamento è assicurato e ogni pratica può essere condotta in totale sicurezza senza timori di nuove restrizioni.