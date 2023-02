Chromebook: arriva un editor per le scorciatoie da tastiera

Dopo l’implementazione delle funzioni per il video editing, prossimamente i Chromebook consentiranno di personalizzare le scorciatoie da tastiera, permettendo agli utenti di specificarle a piacimento e l’azione da eseguire in corrispondenza, tutto mediante un editor apposito.

Chromebook: aggiunto un editor completo di shortcut

A dare notizia della possibile novità è stato il team di About Chromebooks che ha trovato indizi al riguardo nella versione 111 Beta di ChromeOS. Da quel che si evince, dunque, Google starebbe lavorando a un editor completo di shortcut.

Per poter visualizzare l’editor occorre in primo luogo abilitare alcuni flag nelle impostazioni del sistema, quelli di seguito riportati.

chrome://flags#improved-keyboard-shortcuts

chrome://flags#enable-shortcut-customization-app

chrome://flags#enable-shortcut-customization

Attualmente, però, l’editor non risulta essere funzionante, nel senso che gli shortcut generati non eseguono alcuna aziona, nonostante l’interfaccia sembri essere bene o male completa, come si può notare pure osservando gli screenshot sottostanti. Manca soltanto un pulsante per il ripristino di tutte le impostazioni predefinite, ma con ogni probabilità verrà inserito in un secondo momento.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che Google valuta l’aggiunta di uno strumento del genere, ma è senz’altro questa la prima occasione in cui finalmente vi sono dei dettagli concreti.

Per quel che concerne le tempistiche di distribuzione, trattandosi di uno strumento in fase di sviluppo non è possibile prevedere quando, precisamente, verrà rilasciato nel canale stabile di ChromeOS. Al momento il sistema operativo viene aggiornato su base mensile, per cui è lecito aspettarsi che la versione 111 stabile arriverà intorno al secondo venerdì di marzo, ma non è detto che la nuova funzione possa già venire implementata.

