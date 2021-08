Chromebook: consegne record anche nel Q2 2021

A causa della carenza di chip, molti produttori hanno riscontrato problemi di approvvigionamento e quindi non hanno potuto soddisfare la domanda. I dati pubblicati da IDC e relativi al secondo trimestre evidenziano tuttavia il crescente successo dei Chromebook, oltre alla conferma della leadership di Apple nel mercato dei tablet. Le consegne potrebbero aumentare se gli studenti saranno nuovamente costretti alla didattica a distanza.

Chromebook e iPad: aumento delle consegne

In base ai dati rilevati da IDC, nel secondo trimestre 2021 sono stati consegnati 12,3 milioni di Chromebook, ovvero il 68,6% in più rispetto ai 7,3 milioni del secondo trimestre 2020. La società di analisi sottolinea che la percentuale è leggermente inferiore a quella dei due trimestri precedenti perché i produttori hanno dato priorità ai notebook Windows, in quanto garantiscono un margine maggiore di guadagno.

La top 5 è guidata da HP con 4,3 milioni di unità consegnate e un corrispondente market share del 35%. L'incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è del 115,7%. Abbastanza lontano Lenovo con 2,6 milioni di unità (+81,2%). Seguono Acer con 1,9 milioni (+21,7%) e Dell con 1,8 milioni (+23,9%). Chiude la classifica Samsung con 0,9 milioni di Chromebook, ma è il produttore con la percentuale migliore (+179,2%).

Anche le consegne dei tablet nel secondo trimestre 2021 sono aumentate (40,5 milioni di unità), ma la percentuale è decisamente inferiore rispetto ai Chromebook (+4,2%). Il leader del mercato è ovviamente Apple con una quota del 31,9%. L'azienda di Cupertino ha consegnato quasi 13 milioni di iPad (+3,5%). Le altre posizioni della top 5 sono occupate da Samsung, Lenovo, Amazon e Huawei. Quest'ultimo è stato chiaramente penalizzato dal ban imposto dagli Stati Uniti (oltre che dalla vendita di Honor).