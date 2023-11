Chromebook HP per lavoro o università: solo 249,99€ su Amazon (-29%)

Se stavi cercando un nuovo strumento di lavoro o un portatile perfetto per prendere appunti e scrivere riassunti all’università con una batteria a lunga durata questo Chromebook di HP è perfetto. Oggi puoi averlo su Amazon a soli 249,99 euro invece dei 349,99 di listino. E di seguito ti spieghiamo perché dovresti approfittarne.

Chromebook HP in offerta: la scheda tecnica

Il Chromebook HP è alimentato dal sistema operativo ChromeOS di Google, progettato per garantire velocità, efficienza e sicurezza. Gli aggiornamenti automatici mantengono il dispositivo ottimizzato nel tempo, offrendo nuove funzionalità e livelli di sicurezza avanzati.

Dotato del processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico e con frequenza fino a 2,6 GHz, il Chromebook garantisce prestazioni fluide. La memoria RAM da 4GB e l’archiviazione SSD da 64GB assicurano avvii rapidi e un’esperienza utente senza intoppi.

L’elegante display da 14″ Full HD con tecnologia IPS offre immagini nitide e dettagliate. La tastiera Full Size, con una corsa dei tasti di 1,5 mm, assicura una digitazione confortevole per massimizzare la produttività.

Con un’autonomia fino a 12 ore e 30 minuti, il Chromebook HP ti permette di lavorare in mobilità senza interruzioni. Il design sostenibile del laptop, con chassis argento minerale e tastiera in plastica riciclata, è un’impronta ecologica positiva.

Con due porte USB Type-C, una USB 3.0 e jack audio cuffie/microfono, hai tutte le connessioni di cui hai bisogno. E con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Non lasciarti scappare questa offerta straordinaria. Acquista il Chromebook HP su Amazon ora e trasforma il tuo modo di lavorare o studiare a soli 249,99 euro. Un investimento in qualità e prestazioni che non puoi permetterti di perdere.

