-100 € per questo Chromebook di Lenovo (OCCASIONE)

Compatto, versatile ed economico, ancor di più grazie all'offerta Amazon che oggi permette di acquistarlo approfittando dello sconto di 100 euro sul prezzo di listino: questo Chromebook di Lenovo è adatto a gestire la produttività di base (anche in smart working), la didattica a distanza e la navigazione online.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: 100 euro di sconto

Diamo uno sguardo a quelle che sono le principali specifiche tecniche del portatile: display da 14 pollici con risoluzione HD (1366×768 pixel), processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, webcam con microfono per lezioni online e riunioni da remoto, altoparlanti, due porte USB 3.1 Type-C e altre due USB 3.1 Type-A, jack audio e autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Lenovo IdeaPad 3 con Chrome OS (compatibilità garantita per le applicazioni Android su Play Store) al prezzo di soli 249 euro invece di 349 euro come da listino. La consegna a domicilio è immediata con spedizione gratuita.