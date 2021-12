Laptop (14 pollici CPU Intel) a PREZZO STRACCIATO

Segnaliamo un'occasione da cogliere al volo (letteralmente) per chi è alla ricerca di un nuovo computer portatile con cui iniziare il 2022: il modello Chuwi GemiBook Pro si trova in questo momento in offerta lampo al prezzo più basso di sempre su Amazon.

Il laptop Chuwi GemiBook Pro in offerta lampo

Il laptop integra specifiche tecniche che lo rendono adatto alla produttività in smart working così come alla didattica a distanza, alla navigazione e all'intrattenimento multimediale. Vediamo quali sono le più importanti: display da 14 pollici con risoluzione 2K (‎2160×1440 pixel), processore quad core Intel J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, Bluetooth, WiFi e una gamma completa di porte per la connettività. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul portatile Chuwi GemiBook Pro al prezzo di soli 365,64 euro invece di 429,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita, ma ricordiamo che trattandosi di un'offerta lampo è meglio non perdere tempo: le unità in promozione sono limitate e l'occasione durerà solo poche ore.