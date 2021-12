Natale è ormai passato, ma ciò non toglie la possibilità di fare regali a noi stessi oppure alle persone che più ci stanno a cuore. Se sei alla ricerca del dono perfetto per gli amanti della creatività, non devi lasciarti sfuggire questa ottima promozione Domestika: acquistando due corsi fra i più popolari, uno sarà gratuito. Potrai scegliere fra illustrazione, marketing, design, crafting e molto altro. Le opportunità sono davvero infinite e all'interno della vastissima libreria digitale Domestika non sarà difficile trovare corsi legati ai tuoi interessi.

Seleziona due corsi e crea il tuo pacchetto

La promozione, a tempo limitato, offre un ampio catalogo che comprende i corsi più popolari della piattaforma. Sono ben dieci le categorie fra cui scegliere: illustrazione, crafts, architettura e spazi, fotografia e video, marketing e business, 3D e animazione, musica e audio, moda, web & App Design, design. Ognuna offre una modesta quantità di corsi dedicati agli argomenti più disparati, adatti sia a principianti che ad esperti. Curioso di sapere quali? Ecco un sunto dei migliori per ogni categoria.

Illustrazione – Da principiante a disegnatore provetto, Ritratti digitali fantastici con Photoshop, Introduzione al character design di personaggi d’animazione e di videogiochi, Ritratto illustrato ad acquerello, Creazione di personaggi manga.

– Da principiante a disegnatore provetto, Ritratti digitali fantastici con Photoshop, Introduzione al character design di personaggi d’animazione e di videogiochi, Ritratto illustrato ad acquerello, Creazione di personaggi manga. Crafts – Modellazione di personaggi con pasta di zucchero, Design e lavorazione di calzini all'uncinetto, Falegnameria professionale per principianti, Ceramica in casa per principianti, Introduzione al lavoro a maglia con ferri circolari.

– Modellazione di personaggi con pasta di zucchero, Design e lavorazione di calzini all'uncinetto, Falegnameria professionale per principianti, Ceramica in casa per principianti, Introduzione al lavoro a maglia con ferri circolari. Architettura e spazi – Interior design dall’inizio alla fine, Introduzione a SketchUp, Disegno architettonico: dall'immaginazione alla concettualizzazione, Postproduzione di planimetrie architettoniche con Photoshop, Disegno architettonico e artistico con Procreate.

– Interior design dall’inizio alla fine, Introduzione a SketchUp, Disegno architettonico: dall'immaginazione alla concettualizzazione, Postproduzione di planimetrie architettoniche con Photoshop, Disegno architettonico e artistico con Procreate. Fotografia e video – Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram, Fotografia e video professionale con il tuo cellulare, Introduzione ad Adobe Premiere Pro, Fotografia per principianti: scopri la tua macchina fotografica digitale, Cinematografia con luce naturale.

– Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram, Fotografia e video professionale con il tuo cellulare, Introduzione ad Adobe Premiere Pro, Fotografia per principianti: scopri la tua macchina fotografica digitale, Cinematografia con luce naturale. Marketing e business – Strategie di Instagram per sviluppo di marchio, Strategia di comunicazione per social network, Lancio del tuo primo business online, L'arte dello storytelling per freelance e creativi, Public speaking: trova la tua voce.

– Strategie di Instagram per sviluppo di marchio, Strategia di comunicazione per social network, Lancio del tuo primo business online, L'arte dello storytelling per freelance e creativi, Public speaking: trova la tua voce. 3D e animazione – Animazione con tecniche miste su Procreate, Creazione di personaggi kawaii in 3D con Blender, Animazione di caratteri tipografici espressivi con After Effects, Animazione psichedelica con Photoshop e After Effects, Ricamo stumpwork: crea decorazioni in 3D.

– Animazione con tecniche miste su Procreate, Creazione di personaggi kawaii in 3D con Blender, Animazione di caratteri tipografici espressivi con After Effects, Animazione psichedelica con Photoshop e After Effects, Ricamo stumpwork: crea decorazioni in 3D. Musica e audio – Introduzione a doppiaggio e voice over, Creazione di un podcast da zero, Introduzione alle percussioni: scopri la magia dei ritmi.

– Introduzione a doppiaggio e voice over, Creazione di un podcast da zero, Introduzione alle percussioni: scopri la magia dei ritmi. Moda – Tecniche di modellistica per ricreare i tuoi capi preferiti, Tecniche di gioielleria con fil di ferro, Inizia a cucire a macchina: crea il tuo primo abito, Design e creazione di una collezione di abbigliamento partendo da zero, Creazione di un marchio di streetwear.

– Tecniche di modellistica per ricreare i tuoi capi preferiti, Tecniche di gioielleria con fil di ferro, Inizia a cucire a macchina: crea il tuo primo abito, Design e creazione di una collezione di abbigliamento partendo da zero, Creazione di un marchio di streetwear. Web & App Design – Creazione di un sito professionale con WordPress, Design, sviluppo e pubblicazione di un sito web, Introduzione alla programmazione con JavaScript, Introduzione allo UX design, Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS.

– Creazione di un sito professionale con WordPress, Design, sviluppo e pubblicazione di un sito web, Introduzione alla programmazione con JavaScript, Introduzione allo UX design, Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS. Design – Design di presentazioni: crea un modello professionale, Adobe Illustrator per graphic design, Le leggi della percezione visiva: unità, peso, equilibrio e movimento, Tecniche di composizione per graphic design, Introduzione al design e stampa 3D.

Grazie alla promozione in corso, potrai acquistare due corsi al prezzo di uno solo: ti basterà selezionare i tuoi preferiti nella pagina dedicata all'offerta e lo sconto del 50% si applicherà automaticamente. Ti ricordiamo che la promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato!