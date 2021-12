Gestisci i tuoi preziosi backup per sempre con EaseUS Todo Backup

Mettere al sicuro i propri dati è una priorità per chiunque gestisca uno o più dispositivi elettronici. Che si tratti di documenti di lavoro, di fotografie o quant'altro, i backup sono l'arma migliore per evitare la perdita di file molto importanti.

Al di là delle copie manuali che si possono fare su una penna USB o comunque su un supporto esterno, al giorno d'oggi esistono dei software che facilitano notevolmente questo tipo di operazione.

EaseUS Todo Backup, per esempio, è un programma estremamente noto nel settore. Si tratta di una soluzione che, seppur consolidata con anni e anni di attività, si presenta perfettamente efficiente anche con l'ultimo sistema operativo in casa Microsoft, ovvero Windows 11.

Con i recenti sconti proposti da EaseUS, che dimezzano il prezzo di questo tool, è possibile acquistarlo con licenza lifetime con il 50% di sconto.

Nessuna sottoscrizione annuale: EaseUS Todo Backup per sempre tuo

EaseUS Todo Backup è uno strumento che permette di effettuare copie di sicurezza di dati importanti come:

foto

video

documenti

e-mail

e qualunque altro tipo di dato l'utente consideri prezioso per il suo lavoro o per la sua vita privata. In questo modo, a prescindere da potenziali guasti tecnici all'hardware, i file salvati restano al sicuro e facilmente recuperabili.

Il software di cui stiamo parlando permette di effettuare una vera e propria clonazione del sistema operativo in uso, copiandolo su un supporto di riserva, ma anche su cloud, server FTP o NAS. Attraverso la creazione di un'unità USB Windows portatile è possibile utilizzare il software ovunque.

Se EaseUS Todo Backup è considerabile come uno strumento molto utile, oggi è ancora più appetibile grazie allo sconto a cui è soggetto: si parla di appena 29,50 dollari rispetto ai 59 dollari di listino. Di fatto, spendendo questo denaro è possibile avere per sempre il programma, senza dover mai più spendere nulla per usufruire dei suoi servizi.

Non si tratta dell'unico sconto proposto da EaseUS: altri strumenti legati a questa azienda come EaseUS Partiton Master e EaseUS Todo PCTrans godono di un taglio di prezzi molto simile.