Chromebook Lenovo Touchscreen in OTTIMO SCONTO su Amazon

Specialmente se sei uno studente universitario, questo dispositivo può rispondere alle tue esigenze. Parliamo del Lenovo IdeaPad Flex 3, un chromebook dotato di display touchsceen che puoi acquistare oggi su Amazon a soli 449 euro invece di 499. Scoprirai uno strumento eccezionale ed estremamente versatile.

Lenovo IdeaPad Flex 3: la scheda tecnica del Chromebook

Il dispositivo è dotato di un display touchscreen da 15.6″ Full HD, con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS da 300nits. Godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, rendendo ogni attività, dalla produttività all’intrattenimento, un vero piacere.

La potenza di questo Chromebook è alimentata dal processore Intel Celeron N4500, che offre prestazioni eccellenti a consumi ridotti. Accompagnato dalla scheda grafica integrata Intel, garantisce qualità visiva in ogni circostanza.

Lo spazio di archiviazione da 64 GB eMMC assicura ampio spazio per i tuoi documenti importanti, con la velocità necessaria per accedervi rapidamente e in tutta sicurezza. Con una RAM da 4 GB Soldered DDR4-3200, questo Chromebook mantiene elevate prestazioni senza alcuna preoccupazione mentre lavori.

Ma le buone notizie non finiscono qui! Acquistando il Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3, ottieni anche un anno di Google One, che ti regala 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e foto, senza alcun costo aggiuntivo. Un’offerta imperdibile per chi cerca efficienza, connettività e spazio di archiviazione sicuro.

Cogli l’occasione e investi in un Chromebook che rende ogni attività più semplice, veloce e piacevole. Approfitta di questa fantastica offerta su Amazon e porta a casa il futuro della tecnologia a soli 449 euro.

