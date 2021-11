Chromecast: con il Black Friday si risparmia

Un articolo come Google Chromecast non ha certo bisogno di presentazioni, avendo di fatto definito una nuova categoria hi-tech e cambiato per sempre il modo di riprodurre i contenuti multimediali in ambito domestico. Oggi lo puoi comprare su Amazon nella settimana del Black Friday con un forte risparmio sul prezzo di listino.

Tra le occasioni del Black Friday c'è anche Chromecast

Il dispositivo garantisce la piena compatibilità con tutte le più importanti piattaforme di streaming: Netflix, Prime Video, DAZN, Infinity, NOW, TIMVISION e tutte le altre (comprese quelle musicali) e può tornare utile anche per il mirroring dei contenuti ovvero il loro trasferimento in modalità wireless da smartphone, tablet o computer a un qualsiasi schermo. La risoluzione è Full HD (1080p, 1920×1080 pixel). Per tutte le altre informazioni puoi consultare la scheda del prodotto.

Chromecast è tutto ciò di cui hai bisogno per trasformare il tuo televisore o un qualsiasi schermo in una Smart TV: lo devi solo collegare alla porta HDMI. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 29,90 euro invece di 39,00 euro come da listino.

Se non sei abbonato Prime, la settimana del Black Friday è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.