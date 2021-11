Con le prepagate di DAZN è sempre Black Friday

Il Black Friday è ormai alle spalle, ma le occasioni per fare (o farsi) un regalo risparmiando non sono finite: gli amanti dello sport di certo gradiranno un abbonamento di 3 o 6 mesi a DAZN, acquistabile risparmiando rispetto alla spesa prevista per il rinnovo mensile.

DAZN, come risparmiare con le carte prepagate

Con quello che dura un semestre ci si garantisce un posto in prima fila per assistere a tutte le partite della Serie A da qui a fine campionato. Mica male! Ci sono poi i match di NFL, UFC, pallavolo, basket, sport estremi o invernali, approfondimenti, contenuti originali e molto altro ancora. Ecco come risparmiare.

Il codice di attivazione viene spedito via email subito dopo l'acquisto. Se lo fai subito, oggi ti puoi godere Juventus-Atalanta e domani sera il posticipo Napoli-Lazio. Su Amazon puoi anche allegare un messaggio personalizzato da recapitare al destinatario del regalo.