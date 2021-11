La stampante istantanea di KODAK al minimo storico

In questo ultimo scorcio di Black Friday vale la pena segnalare l'occasione che interessa KODAK Smile, una stampante digitale istantanea proposta al suo prezzo minimo storico su Amazon, in occasione di questa giornata di shopping sfrenato.

Mini stampante portatile Zero Ink: l'occasione

Si connette allo smartphone via Bluetooth (l'app è disponibile per Android e iOS) così da ricevere le foto a cui dar vita in modalità wireless. Al suo interno una batteria ricaricabile. La stampa avviene senza inchiostro, con tecnologia Zero Ink. Tutte le altre info nella descrizione completa.

Le foto hanno dimensioni pari a 5×7,6 centimetri e hanno un supporto adesivo così da poter essere applicate a qualsiasi cosa: al laptop, alla parete, a un diario: l'unico limite è la fantasia.

