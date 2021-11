SumUp Air: oggi il POS contactless costa meno

È il POS contactless per eccellenza: oggi anche SumUp Air è in forte sconto su Amazon per il Black Friday, grazie all'offerta che permette di acquistarlo a soli 14,01 euro. Fa della semplicità di utilizzo il suo principale punto di forza.

Il POS contactless SumUp Air oggi a -22%

Assicura la piena compatibilità con carte di credito, di debito, bancomat e applicazioni su smartphone, grazie al lettore NFC integrato. Una ricarica della batteria interna garantisce autonomia sufficiente per 500 transazioni. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Non è richiesta la sottoscrizione di abbonamento o contratti: si versa solo l'1,95% dell'importo incassato. In questo momento hai la possibilità di acquistare SumUp Air al prezzo di soli 14,01 euro grazie allo sconto di Amazon.

