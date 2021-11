Black Friday agli sgoccioli: tre, due UNO (Deluxe)

L'edizione non plus ultra del gioco di carte più famoso del pianeta (dopo briscola e scopone scientifico, ovviamente) è proposta oggi su Amazon con un forte sconto in occasione del Black Friday: è l'occasione perfetta per acquistare UNO Deluxe approfittando di uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

UNO Deluxe in forte sconto al Black Friday

Praticamente, costa meno della versione standard. Lo potrete regalare o portare con voi nelle visite ai parenti durante le festività, per i post-pranzo intorno a un tavolo o per rovinare per sempre amicizie decennali. Le regole le conoscono tutti, ma in caso contrario date un'occhiata alla descrizione completa.

Ancora per poche ore hai la possibilità di approfittare dello sconto per il Black Friday e acquistare UNO Deluxe al prezzo di soli 11,90 euro invece di 18,90 euro. Buon divertimento e occhio ai +4.

P.S.: sono in sconto anche l'edizione standard, quella Remix e quella H2O da giocare in acqua (magari non a dicembre, ecco).

