La migliore tastiera al mondo a prezzo stracciato

Non una tastiera: LA TASTIERA per eccellenza. Il modello Logitech MX Keys è protagonista oggi di un forte sconto su Amazon in occasione del Black Friday. Una periferica perfetta sotto ogni punto di vista, con caratteristiche che non temono confronto con il resto della categoria.

Logitech MX Keys: super offerta al Black Friday

Può gestire la connessione simultanea a tre dispositivi diversi tramite Bluetooth o dongle USB (in dotazione), ha un sistema di retroilluminazione intelligente, una sola ricarica (via USB-C) della batteria interna garantisce mesi di autonomia, il profilo dei pulsanti è studiato per rendere agevole la scrittura anche dopo sessioni prolungate e ci fermiamo qui con l'elenco, rimandando alla descrizione completa per ulteriori informazioni.

Logitech MX Keys al prezzo di soli 89,99 euro invece di 114,99 euro è una vera occasione, soprattutto per chi trascorre intere giornate di fronte al monitor per lavoro o studio, sicuramente tra le migliori offerte Amazon di questo Black Friday che si avvia a conclusione.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.