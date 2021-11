Black Friday: tutti i Fire TV Stick in SUPER SCONTO

Da sempre Amazon approfitta del Black Friday per spingere i propri dispositivi, offrendoli in forte sconto durante la giornata più calda dell'anno per lo shopping online. Non fa eccezione l'appuntamento con l'edizione 2021, in cui l'intera linea Fire TV Stick è acquistabile in forte sconto, a partire da soli 18,99 euro per il modello più economico.

Amazon Fire TV Stick: occasione d'oro al Black Friday

Li colleghi alla porta HDMI del televisore e sei pronto per un mondo di intrattenimento: Netflix, NOW, Infinity, Netflix, DAZN, YouTube, RaiPlay, Disney+ e ovviamente Prime Video, tutti i contenuti in streaming, con la possibilità di cercarli e controllare la riproduzione chiedendolo ad Alexa grazie al microfono integrato nel telecomando.

Questi i cinque modelli proposti su Amazon in forte sconto in occasione di questo Black Friday:

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.