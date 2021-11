Il Mini PC di Beelink a -70€ per il Black Friday

Compatto e silenzioso, ma non per questo poco performante: Beelink SEi10 è un Mini PC che sa dire la propria nell'ambito della produttività, potendo contare su un comparto hardware di ottimo profilo per gestire con disinvoltura anche i carichi di lavoro più gravosi. Oggi lo trovi proposto con 70 euro di sconto su Amazon durante il Black Friday.

Beelink SEi10: il Mini PC è un affare nel Black Friday

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche racchiuse nel case compatto: processore Intel Core i3-10110U, GPU Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe PCIe in formato M.2 da 256 GB per lo storage, modulo WiFi 6, Bluetooth 5.0, quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C con supporto all'output video, doppio slot HDMI (tutti con compatibilità 4K), lettore di schede SD ed Ethernet. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato su Beelink SEi10 è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Oggi il Mini PC può essere tuo al prezzo di 379 euro invece di 449 euro come da listino, grazie all'offerta proposta da Amazon nella giornata del Black Friday.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.