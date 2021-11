Beats Solo Pro: cuffie wireless top di gamma a -54%

Se stai cercando cuffie wireless di qualità, senza compromessi sul fronte dell'esperienza audio offerta, il modello Beats Solo Pro è quello che fa per te: oggi lo trovi con sconti fino al 54% su Amazon durante il Black Friday.

Black Friday: meno di metà prezzo per Beats Solo Pro

Integra il chip Apple H1 che si occupa tra le altre cose della cancellazione attiva del rumor. Non manca nemmeno la modalità Trasparenza per ascoltare in modo chiaro quanto avviene nell'ambiente circostante pur indossandole. La batteria integrata garantisce fino a 40 ore di ascolto con una sola ricarica. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Puoi scegliere tra quattro colorazioni, tutte in sconto per il Black Friday, eccole: Grigio (-54%), Bianco avorio (-52%), Nero (-50%) e Rosso (-18%).

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.