Dixit a -36% è il vero affare del Black Friday

Di giochi da tavolo ce ne sono un'infinità, ma non come Dixit. Chi ha già avuto modo di provarlo sa bene di cosa stiamo parlando, a tutti gli altri consigliamo l'esperienza: è pensato per stimolare la creatività e mettere alla prova la conoscenza dei propri sfidanti. Oggi trovi la versione base in forte sconto su Amazon per il Black Friday. È un'offerta lampo, affrettati prima del sold out.

Dixit è il miglior gioco da tavolo in sconto al Black Friday

Il funzionamento è semplice: il narratore sceglie una delle carte che ha in mano e, senza mostrarla, la descrive con una sola parola, una frase o un suono, attribuendole un “concetto”. Gli altri dovranno poi selezionare tra le loro carte quella che più gli si avvicina e posarla sul tavolo, a faccia in giù. Infine la votazione e l'assegnazione dei punti: riuscirai a indovinare quella scelta dal narratore e a non farti ingannare dai concorrenti? Vero punto di forza le illustrazioni, dei piccoli dipinti dallo stile fantasy. Tutti gli altri dettagli e informazioni aggiuntive nella scheda del prodotto.

Se l'offerta lampo a 19,10 euro invece di 29,90 euro è esaurita puoi sempre optare per la versione Odissey che consente di giocare in 12, al prezzo di 20,90 euro invece di 29,90 euro. Si trovano in forte sconto anche le espansioni: ad esempio, Quest è a soli 14,30 euro con le sue 84 carte aggiuntive per un divertimento senza fine. Il passatempo ideale per le festività.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.