Giradischi vintage: il Black Friday a 33 giri

Lo streaming è comodo, ma il vinile è un'altra cosa: cedi al fascino della musica nel suo formato più nobile con il giradischi vintage del marchio DL proposto oggi su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, in occasione del Black Friday.

Il giradischi di DL in legno di noce: sconto 20%

Include altoparlanti stereo, ma può essere collegato a casse esterne per un'esperienza audio di qualità maggiore. È in grado di riprodurre dischi a 33, 45 e 78 giri. Di seguito un'immagine con le porte di connessione. Se hai bisogno di altri dettagli li trovi tutti nella descrizione completa.

Oggi il giradischi vintage di DL realizzato in legno di noce può essere tuo al prezzo di soli 71,20 euro invece di 89,00 euro come da listino; attenzione però, è un'offerta lampo valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. Già che ci sei, dai un'occhiata anche alle offerte sui vinili proposte in questo Black Friday.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.