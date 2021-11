Teclast X6: la bomba del Black Friday (COUPON -120€)

Più di un semplice tablet: il modello Teclast X6 offre un comparto hardware e software adatto a gestire le applicazioni della produttività quotidiana così come la navigazione, la didattica a distanza, la comunicazione da remoto e l'intrattenimento multimediale. Oggi può essere tuo approfittando di un coupon sconto da 120 euro proposto da Amazon nel giorno del Black Friday.

Un tablet Windows 10 che può diventare laptop: l'offerta

Queste le principali specifiche tecniche: display da 11,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Gemini Lake N4020, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM, memoria interna da 128 GB, doppia fotocamera, WiFi dual band, Bluetooth, due porte USB 3.0, uscita video micro-HDMI, jack audio e autonomia elevata. Sul retro trova posto un comodo stand che consente di mantenerlo inclinato durante l'utilizzo. Se hai bisogno di altre info, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su Teclast X16 è Windows 10 con licenza ufficiale: oggi può essere tuo al prezzo finale di 279,99 euro invece di 399,99 euro come da listino. Affiancandogli la sua tastiera Bluetooth (anch'essa in sconto) diventa un piccolo laptop ideale per la produttività in movimento.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.