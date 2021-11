Echo Dot: Alexa col 58% di sconto nel Black Friday

Occasione d'oro su Amazon per rendere la propria casa intelligente: la quarta generazione dell'altoparlante Echo Dot è proposta a meno di metà prezzo (-58%) nel giorno del Black Friday. Difficilmente si assisterà di nuovo a uno sconto così corposo.

Lo smart speaker di Amazon costa meno della metà

Ad animarlo è l'intelligenza artificiale dell'assistente virtuale Alexa, sempre pronta a ricevere comandi vocali e fornire risposte oltre che un valido alleato per trovare informazioni online, riprodurre musica o controllare le apparecchiature della smart home. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il dispositivo Echo Dot (quarta generazione) di Amazon pagandolo meno di metà prezzo in occasione del Black Friday, scegliendo tra le colorazioni Bianco ghiaccio, Antracite e Ceruleo. Attenzione però: non perdere tempo, le unità disponibili sono limitate e i tempi di consegna potrebbero allungarsi.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.