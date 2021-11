TV 4K Philips 43 pollici: -150€ nel Black Friday

Quale occasione migliore del Black Friday per mettere un nuovo TV 4K sotto l'albero in salotto? Tra le offerte di oggi su Amazon proponiamo Philips 43PUS8506 con diagonale da 43 pollici, app preinstallate per Netflix, Disney+, YouTube e Prime Video, processore P5 di ultima generazione e design curato nei minimi dettagli con 150 euro di sconto sul prezzo di listino.

Le TV 4K di Philips, ultima generazione, in offerta su Amazon

Si tratta del modello 2022 con tutte le funzionalità più avanzate e più recenti: piattaforma Android TV, sistema Ambilight integrato per illuminare la parete in modo coerente con le immagini mostrate, sistema Dolby Vision, audio Atmos, compatibilità con Alexa e Assistente Google, HDR e design sottile. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

In questo Black Friday di Amazon, il televisore Philips 43PUS8506 è proposto al prezzo finale di 599 euro invece di 749 euro come da listino. In forte sconto anche i modelli da 50 pollici, 58 pollici, 65 pollici e 70 pollici.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.