Metti la nuova Xbox sotto l'albero con lo sconto del Black Friday

Alla ricerca di una console next-gen in vista del Natale? Oggi la Xbox Series S è disponibile in sconto Amazon per il Black Friday. È l'occasione giusta per allungare le mani sulla piattaforma, considerando quanto i continui sold out abbiano reso questi prodotti pressoché introvabili nell'ultimo anno.

Xbox Series S: lo sconto Amazon per il Black Friday

A spingere il comparto grafico e l'intelligenza artificiale sono una CPU octa core Zen 2 custom e una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS, con le performance garantite dal sistema Velocity Architecture e da una SSD NVMe 512 GB. In dotazione anche il controller wireless ufficiale con impugnatura antiscivolo e gli auricolari. Tutte le altre info nella scheda completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare Xbox Series S per farla trovare a qualcuno (o a te stesso sotto l'albero) risparmiano 21 euro, pagandola 278,99 euro invece di 299,99 euro in occasione del Black Friday. In sconto anche l'edizione con FIFA 22 incluso, a -11% sul prezzo di listino.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.