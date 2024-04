Chromecast con Google TV (4K): Amazon taglia il prezzo

Lo sconto del 20% sul listino proposto oggi da Amazon permette di acquistare Chromecast con Google TV (4K) a un prezzo molto conveniente. Il dispositivo non ha certo bisogno di presentazioni: è l’ultimo modello del dongle HDMI progettato direttamente dal gruppo di Mountain View, dedicato allo streaming e al mirroring dei contenuti multimediali, con supporto garantito alla risoluzione Ultra HD.

Sconto 20% su Chromecast con Google TV (4K)

Semplicissimo da installare (non devi far altro che collegarlo al televisore) e da configurare (devi solo impostare l’accesso alla rete Wi-Fi), ha in dotazione un telecomando con microfono integrato utile per l’interazione vocale con l’Assistente Google e pulsanti dedicati all’accesso rapido alle piattaforme YouTube e Netflix. La compatibilità è comunque garantita anche con tutti gli altri servizi come Prime Video, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity, TIMVISION, Disney+, Paramount+ e così via. Trovi altri dettagli nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto del 20% sul listino, oggi Chromecast con Google TV (4K) è in vendita al prezzo finale di 55,99 euro invece di 69,99 euro come da listino. Le oltre 12.000 recensioni positive pubblicate da chi lo ha già messo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,7/5 stelle, sfiorando il perfect score.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Considerando il forte risparmio, le sue funzionalità evolute e il design minimalista, è un affare da cogliere al volo per chi vuol trasformare un qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV per lo streaming e il mirroring.