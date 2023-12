Chromecast con Google TV 4K torna in sconto su Amazon: costa solo 50€!

Se ieri ti abbiamo segnalato la disponibilità di Chromecast con Google TV HD in offerta su Amazon a soli 29,90 euro, oggi passiamo alla versione ancora più potente del medesimo dispositivo poiché anch’essa risulta disponibile in sconto. Stiamo parlando del Chromecast con Google TV 4K, normalmente commercializzato a 69,99 euro e ora in vendita a un prezzo ancora più competitivo. E se acquisti la versione color Azzurro Cielo, spendi meno rispetto al classico Bianco Ghiaccio!

Chromecast con Google TV 4K costa meno su Amazon

Il dispositivo in questione, per chi non lo sapesse, serve affinché il tuo televisore diventi smart, ovvero ottenga l’accesso facilitato ad applicazioni come Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, YouTube e non solo. In questo modo, con il Chromecast potrai guardare le tue serie TV e i tuoi film preferiti comodamente dal divano, semplicemente navigando tra i vari servizi con il telecomando ad hoc dato dalla Grande G.

Accedi a più di 400.000 film ed episodi di serie TV, ma anche a milioni di brani musicali, persino con i comandi vocali. Basta premere il pulsante dell’Assistente Google presente sul telecomando e chiedere consigli su cosa guardare o ascoltare. Oppure, potrai gestire anche altri speaker e display Google con gli ordini appositi. Il dispositivo, poi, impara da te grazie a un algoritmo avanzato, con il quale riceverai sempre suggerimenti sui contenuti da guardare a seconda dei tuoi abbonamenti e delle tue abitudini.

Questo Chromecast specifico permette di vedere video fino al 4K HDR su televisori compatibili. Il prezzo? 49,90 euro al posto di 69,99 euro, con consegna gratuita anche in un giorno. Insomma, cosa aspetti? Acquistalo e, appena arrivato a casa, collegalo alla porta HDMI del tuo TV per accedere a una miriade di piattaforme!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.