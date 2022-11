Chromecast con Google TV è già crollato su Amazon: solo 29€

Amazon.it deve aver deciso di scoperchiare il vaso di Pandora delle offerte per il Black Friday dato che adesso è possibile acquistare Chromecast con Google TV in HD a soli 29,99 euro. Lo sconto è subito applicato sul prezzo di listino e, grazie alla spedizione Prime, potrai riceverlo a casa per scoprire subito cosa ti permette di fare.

Chromcast con Google TV: un mondo di intrattenimento a portata di mano

Chromecast con Google TV si collega alla porta HDMI della tua TV o del monitor e, grazie al WiFi integrato, ti permette subito di accedere a tutto l’intrattenimento di cui hai bisogno con i contenuti di YouTube, Netflix, Disney+, DAZN, Apple TV+, Prime Video, Spotify e non solo tutti raggruppati in un unico posto.

È il dispositivo perfetto per trasformare la tua vecchia TV in una Smart TV o di usare un monitor al volo per guardare i tuoi contenuti preferiti. Date le ridotte dimensioni puoi portarlo facilmente con te e usarlo quando ne hai più bisogno.

Il telecomando incluso nella confezione ti permette di gestire facilmente i menu e puoi sfruttare anche i comandi vocali tramite l’assistente vocale Google per la ricerca dei contenuti che vuoi guardare o per gestire eventuali accessori smart Home che hai in casa.

Il prezzo, per quello che ti viene offerto, è davvero regalato: solo 29,99 euro per portare tutto l’intrattenimento sempre con te e trasformare qualsiasi TV o monitor in una Smart TV di ultima generazione.

