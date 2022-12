Chromecast con Google TV: il prezzo crolla su Amazon

Perfetto per trasformare qualsiasi schermo in un televisore smart, il Chromecast con Google TV (HD) si trova oggi su Amazon al prezzo minimo storico: un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando anche la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Chromecast con Google TV (HD) al prezzo minimo

Compatibile con le piattaforme di streaming più famose, da Disney+ a DAZN, passando per Netflix, YouTube e Prime Video, è sufficiente collegarlo alla porta HDMI e connetterlo alla rete Wi-Fi per iniziare a utilizzarlo. Non manca nemmeno il supporto ai comandi vocali, per controllare la riproduzione interagendo con l’assistente virtuale. Nell’immagine qui sotto tutto ciò che è incluso nella confezione. Per altri dettagli consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare la versione HD di Chromecast con Google TV al prezzo finale di 28,49 euro, grazie al doppio sconto su Amazon: -10,00 euro applicati in automatico e altri -1,50 euro al check-out.

Come anticipato in apertura, la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio e consegna garantita in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua.

