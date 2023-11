Chromecast con Google TV per trasformare il televisore in BOMBA TECH

Perché tenere quel vecchio televisore senza app o aggiornamenti a prendere la polvere quando lo puoi trasformare in una bomba tech? Non fa niente se non ha internet integrato, puoi trasformarlo con un tocco e ti serve solo un Chromecast con Google Tv a portata di mano.

Approfitta del Cyber Monday su Amazon per acquistare questo gioiellino, con il 27% di sconto sul prezzo di listino fai l’affare. Prezzo finale di soli 29,23€. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chromecast e Google TV: l’unione fa la forza

Il tuo televisore diventa una smart TV in un tocco con questo dispositivo. Si collega alla porta HDMI, si connette alla tua rete domestica ed il gioco è fatto. In un solo gesto trasformi il vecchio dispositivo che hai in un prodotto di ultima generazione.

Il segreto del Chromecast sta nella sua semplicità: come vedi è semplice usarlo e installarlo risultando perfetto per qualunque genere di utente, anche il meno esperto.

Con il telecomando che trovi in confezione hai tutto a portata di dito. Applicazioni per lo streaming come Netflix, Disney+, DAZN, NOW e tante altre ancora. L’assistente vocale di Google che ti fa avere tutto a portata di voce e controlli per volume e così via.

Naturalmente puoi scaricare qualunque app. Quando apri la TV ed è impostata sull’uscita HDMI si apre direttamente la home page di Google TV che ti mette tutto a disposizione.

Che altro dire, non hai un minuto da perdere. Approfitta del Cyber Monday di Amazon e acquista il tuo Chromecast con Google TV a soli 29€. Hai tempo fino a mezzanotte.

