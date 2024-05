Chromecast con Google TV al PREZZO MINIMO STORICO

Segnaliamo una grande occasione per allungare le mani sul dongle HDMI per eccellenza: Chromecast con Google TV (HD) è in forte sconto su Amazon. Progettato da bigG per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV per lo streaming, è in offerta al suo prezzo minimo storico.

L’affare su Amazon per Chromecast con Google TV (HD)

Offre il supporto alla risoluzione Full HD (per chi cerca la versione Ultra HD, anche quella è in promozione). L’installazione è semplice: non bisogna far altro che alimentarlo, collegarlo alla porta HDMI e concedergli l’accesso alla rete Wi-Fi tramite applicazione mobile. Ha in dotazione il telecomando con microfono per l’interazione con Assistente Google, così da poter sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per cercare i contenuti e per controllarne la riproduzione. Ci sono inoltre i tasti per l’accesso rapido a YouTube e a Neflix. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

La possibilità di scaricare app da Play Store lo rende compatibile con tutte le piattaforme di streaming più importanti: da quelle già citate a Prime Video e Disney+, senza dimenticare DAZN, Apple TV, RaiPlay, Mediaset Infinity, Spotify, YouTube Music e molte altre ancora. Al prezzo minimo storico di 28.99 euro (quello di listino è 39,99 euro), Chromecast con Google TV (HD) è un ottimo affare. Lo sconto del 28% è automatico, non servono coupon né codici promozionali.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani per chi effettua l’ordine in questo momento. Citiamo infine le oltre 13.000 recensioni positive che promuovono il dispositivo con un voto medio molto alto, pari a 4,7/5 stelle.