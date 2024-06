Mini proiettore a 45€ (coupon): perfetto per gli Europei

È un’offerta a tempo proposta proprio nel giorno che dà il via agli Europei di calcio: il mini proiettore del marchio TOPVISION oggi può essere tuo al prezzo stracciato di soli 45 euro. Dal design compatto e semplice da utilizzare, è compatibile con tutti i dispositivi grazie alle tante porte in dotazione, dagli smartphone ai tablet, dalle console ai PC, fino ai TV Stick, ai set-top box, ai lettori multimediali e ai contenuti caricati su chiavette USB.

Guarda gli Europei con il mini proiettore a 45€

È in grado di visualizzare immagino con diagonale fino a 240 pollici, potendo contare sul contrasto cromatico di 6000:1 e la luminosità di 7.500 lux. Non mancano poi le impostazioni per la correzione trapezoidale e per la messa a fuoco. Integra altoparlanti stereo, ma volendo è possibile collegare casse esterne per un audio più potente.

Ciliegina sulla torta: è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani se effettui subito l’ordine, giusto in tempo per vedere la prima partita dell’Italia.

Nella confezione sono presenti anche il telecomando, un cavo HDMI e uno AV. Al prezzo finale di soli 45 euro, grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon o codici da attivare), il mini proiettore portatile del marchio TOPVISION è un affare da cogliere al volo.

Ricapitolando: se approfitti dell’occasione e decidi di effettuare l’ordine in questo momento, arriverà a casa tua già entro domani senza alcuna spesa di spedizione. Farai così in tempo a montarlo e a goderti la prima partita dell’Italia agli Europei di calcio in Germania (contro l’Albania) in grande formato.