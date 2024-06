Samsung Odyssey G5: fantastico monitor da gaming (34", 1000R, Ultra WQHD) in MAXI SCONTO (-35%)

La tua postazione da gioco può fare un salto di qualità non da poco con Samsung Odyssey G5: oggi questo fantastico monitor da gaming curvo da 34 pollici può essere tuo al minimo storico di 321 euro invece di 491, con spedizione Prime che ti assicura la consegna immediata.

Samsung Odyssey G5: le caratteristiche del monitor

Il monitor ha un pannello da 34 pollici ed è caratterizzato da un design curvo 1000R, così da seguire la curva naturale dell’occhio umano per darti un’esperienza visiva davvero coinvolgente. La risoluzione Ultra WQHD di 3440×1440 pixel lo rende ideale ovviamente per il gaming, ma anche per il lavoro. Il tutto contando su un pannello VA per un contrasto elevato e colori profondi: il formato 21:9 è semplicemente meraviglioso.

Con supporto alla tecnologia HDR10 avrai immagini sempre di prima qualità, supportate da una frequenza di aggiornamento a 165Hz. Il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) riduce al minimo il motion blur e l’input lag, mentre con FreeSync Premium elimini tearing ed altri fastidiosi artefatti visivi.

Per non farsi mancare niente, hai anche modalità che proteggono la vista durante le lunghe sessioni di utilizzo mentre la connettività include porte HDMI e DisplayPort, perfetto da utilizzare con PC e console.

Approfitta di questo minimo storico e acquista Samsung Odyssey G5 a 321 euro invece di 491: puoi anche pagarlo a rate.