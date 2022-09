Chromecast con Google TV: arriva la versione HD

Google ha annunciato la versione più economica del Chromecast con Google TV. Il dispositivo è indirizzato agli utenti che si accontentano della risoluzione full HD (ad esempio perché non hanno una TV 4K). Ovviamente le specifiche sono inferiori a quelle della versione 4K, ma ci sono due miglioramenti che possono attirare gli utenti.

Chromecast con Google TV (HD): specifiche e prezzo

Il Chromecast con Google TV (4K) è stato annunciato due anni fa. Invece di aggiornare la versione più costosa, l’azienda di Mountain View Google ha preferito lanciare sul mercato il Chromecast con Google TV (HD). Il design del dispositivo e del telecomando in dotazione è rimasto invariato, ma il nuovo modello viene offerto solo nella colorazione Neve (bianco). Anche dimensioni (162,5x61x12,5 millimetri) e peso (55 grammi) sono identici.

Google non ha pubblicato le specifiche hardware complete. Secondo The Verge, il nuovo Chromecast integra un processore più lento e meno RAM, ma il SoC supporta la decodifica AV1, più efficiente dello standard H.264, oltre che open source e “royalty free”. È stato inoltre eliminato il supporto per Dolby Vision, mentre rimane quello per Dolby Atmos, Dolby Digital Plus e Dolby Digital tramite HDMI.

Sono ovviamente presenti tutte le funzionalità del modello 4K: Google Assistant, controllo smart home, casting e compatibilità con Stadia. Gli utenti possono accedere ad oltre 10.000 app della piattaforma Google TV (il sistema operativo è Android 12), tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ e DAZN. Il prezzo del Chromecast con Google TV (HD) è 39,99 euro, lo stesso del suo diretto concorrente, ovvero il Fire TV Stick.