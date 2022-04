Chromecast: un bug ostacola il casting da desktop

Nel corso delle ultime ore, tra Chromecast e YouTube non sembra assolutamente correre buon sangue. C’è infatti un bug che sta condizionando, e no poco, il rapporto tra il mini dongle di casa Google e la celebre piattaforma per la condivisione e la visione dei video. Diversi utenti hanno per l’appunto riscontrato la mancata trasmissione dei video dal PC alla TV.

Chromecast: mancata trasmissione dei video dal computer alla TV

Andando ancora più nel dettaglio, le prime segnalazioni al riguardo sono giunte sul forum ufficiale di Google da parte di un utente che ha aperto una discussione apposita, seguito poi da altri, il quale scritto quanto segue, in forma tradotta.

Un paio di giorni fa potevo semplicemente fare clic sul pulsante di trasmissione su un video nel browser Chrome, selezionare il mio dispositivo (Chromecast TV) e il video avrebbe iniziato a essere riprodotto sulla TV. Oggi, invece, quando seleziono il mio dispositivo TV, si apre un’interfaccia di YouTube, con un avviso che mi suggerisce i 3 modi per guardare il video, ovvero con l’uso del telecomando della TV o con quello del telefono.

Per fortuna, però, il bug sembrerebbe risolvibile interrompendo la sessione di trasmissione e riavviandola, oppure selezionando il comando per avviare la riproduzione nel browser, ma si tratta comunque di un passaggio ulteriore che sicuramente non rende soddisfatti gli utenti e che va a gravare sull’esperienza d’uso. In attesa che Google trovi una soluzione definitiva al problema e che tutto torni a funzionare regolarmente rappresenta però un buon escamotage.