Chuwi HeroBox: un click e il Mini PC costa 30€ meno

Ecco alcune delle situazioni nelle quali può tornare utile un Mini PC: per la produttività, per la didattica a distanza, per navigare, per l'intrattenimento multimediale, per il backup e lo storage dei dati, per avere tutte le funzionalità di un computer desktop completo in un formato davvero compatto. Sono sufficienti? Se almeno un paio di queste corrispondono alle tue esigenze, dai un'occhiata al coupon sconto da 30 euro proposto oggi da Amazon per il modello Chuwi HeroBox.

Mini PC in offerta: Chuwi HeroBox è l'occasione di oggi

Spunto da un processore Intel, integra tra le specifiche tecniche anche una GPU di nona generazione con pieno supporto alla gestione simultanea di due monitor con risoluzione 4K, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l'archiviazione, in soli 18,8×13,9 centimetri di ingombro. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Nella descrizione completa si legge che il sistema operativo preinstallato è Windows 10, nella sua versione completa e con licenza ufficiale. Qui sotto un'immagine mostra le porte di connessione presenti sul case: USB 2.0 e 3.0, USB-C, HDMI, VGA, Ethernet e jack audio. Non mancano poi WiFi e Bluetooth.

In questo momento, Chuwi HeroBox può essere tuo al prezzo finale di soli 189 euro, approfittando del coupon sconto da 30 euro proposto da Amazon. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita: se lo compri subito, domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.