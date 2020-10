Chuwi Herobox Mini PC: minimo storico su Amazon

Avete bisogno di un prodotto non solo ottimo per la riproduzione di contenuti multimediali, ma soprattutto per le operazioni basilari per quanto riguarda la produttività e il lavoro come ad esempio la gestione rapida della posta elettronica, la modifica di documenti o la gestione di file e che abbia una buona quantità di memoria presumibilmente espandibile? Allora il Chuwi Herobox Mini PC potrebbe fare al caso vostro e oggi lo trovate in offerta su Amazon al prezzo di 160,65 euro.

Chuwi Herobox Mini PC scontato del 15% su Amazon

Compatto, leggero e dal design futuristico, ecco le caratteristiche tecniche principali. Il Chuwi Herobox Mini PC monta al suo interno un processore Quad Core Intel Gemini-Lake N4100 con frequenza operativa fino a 2.4 Ghz, una RAM da 8 GB LPDDR4 e una SSD Intel da 180 GB espandibile fino a 2 TB. La scheda grafica è una Intel UHD Graphics 600 di nona generazione con 700 MHz di frequenza operativa e supporto 4K UHD@60fps.

Per quanto riguarda la connettività troviamo Wi-Fi con supporto alle bande di frequenza 2.4 Ghz e 5 Ghz grazie ad un’antenna integrata, 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, una porta USB-C ultra veloce, una porta VGA, una porta LAN, uno slot per schede microSD fino a 256 GB e una porta HDMI. Le porte VGA e HDMI supportano anche il dual screen per riprodurre lo stesso contenuto su due differenti monitor.

In circa 24.6 x 23.6 x 5.8 cm di dimensione e 1.14 chilogrammi di peso, trovate anche preinstallato il sistema operativo Windows 10 Home e avete anche la possibilità di installare Linux. Insomma, se state cercando un Mini Pc robusto e facilmente trasportabile anche dentro uno zaino o una borsa, questo Chuwi Herobox potrebbe fare al caso vostro anche grazie all’esclusivo sconto a tempo presente su Amazon.