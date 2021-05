Chuwi Hi10 X, laptop-tablet in sconto: l'offerta lampo di Amazon

Un tablet dalla diagonale generosa o un piccolo laptop? Il dispositivo Chuwi Hi10 X è entrambe le cose, grazie al suo form factor da 2-in-1 e alla possibilità di interagire a scelta con lo schermo touch (anche tramite pennino) o con la tastiera fisica. Un prodotto multifunzione, adatto a navigazione, intrattenimento, didattica online e per le operazioni base della produttività, oggi proposto con uno sconto del 18% sul prezzo di listino grazie all’offerta lampo di Amazon.

Offerta lampo su Amazon per Chuwi Hi10 X

Queste le più importanti specifiche tecniche: display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, processore quad core Intel Gemini Lake N4120, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 128 GB), due porte USB-C, una USB Type-A, jack audio da 3,5 mm, WiFi, Bluetooth e batteria da 24,05 Wh. Tastiera e pennino sono inclusi. Per ulteriori dettagli consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo racchiuso all’interno del design curato di Chuwi Hi10 X, oggi acquistabile al prezzo di 245,08 euro invece di 299,00 euro. Ricordiamo come sempre che, trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon, è valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.