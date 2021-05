Mouse Razer Viper Mercury: il meglio per il gaming scontato di 30€

Razer è uno dei marchi più importanti per quanto riguarda gli accessori per i PC che hanno, soprattutto, un’anima da gaming. Quest’oggi, se foste alla ricerca di un ottimo mouse, vogliamo segnalarvi la promozione di Amazon sul Razer Viper Mercury. L’edizione limitata esclusiva di Amazon, solo per poco tempo, passa da 89,99 euro a 59,99 euro con un risparmio di ben 30 euro netti pari a uno sconto del 33%.

Mouse Razer Viper Mercury: caratteristiche principali

Questo mouse dà grande priorità alla robustezza e alla resistenza grazie a un meccanismo di frizione con un sensore di luce che registra i clic evitando i falsi azionamenti: gli interruttori stessi hanno una durata fino a 70 milioni di clic. Il Razer Viper Mercury, inoltre, è stato progettato con una sensibilità fino a 16.000 DPI e un’accuratezza della risoluzione del 99,4%. Il tutto è gestibile tramite il software Razer Synapse che permette di impostare ben 5 livelli DPI personalizzati.

Con un peso di soli 69 g, il Razer Viper non scende a compromessi sulla forza costruttiva, optando per rinunciare a un guscio più scheletrico a favore di un telaio solido e ambidestro. Il mouse viene fornito con 8 pulsanti programmabili che sono completamente configurabili tramite il software proprietario, offrendo l’accesso a macro e funzioni secondarie in modo che ogni azione possa essere eseguita con facilità.

Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 59,99 euro che equivale a uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino classico.