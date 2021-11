Chuwi Hi10 X Tablet: OFFERTA LAMPO, che occasione

Non chiamatelo tablet: il modello Chuwi Hi10 X è molto di più, grazie al design che all'occorrenza lo rende un portatile a tutti gli effetti, utile anche per la produttività in movimento. In queste ore si trova in offerta lampo su Amazon a -54 euro rispetto al prezzo di listino. La tastiera per trasformarlo in un piccolo laptop è in dotazione, così come il pennino per scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo.

L'affare di oggi su Amazon: Chuwi Hi10 X

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche incluse: display da 10,1 pollici con pannello IPS e risoluzione 1920×1200 pixel (garantito il supporto all'utilizzo del pennino), processore quad core Intel N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, slot microSD, WiFi, Bluetooth, due porte USB-C, uscita video e jack audio. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su Chuwi Hi10 X è Windows 10 Home con licenza ufficiale. In queste ore può essere tuo al prezzo di soli 245 euro invece di 299 euro come da listino, meno della versione “solo tablet” senza tastiera né pennino. Se sei interessato, non perdere tempo: è un'offerta lampo e rimarrà valida solo fino al sold out, non c'è bisogno di aspettare il Black Friday.