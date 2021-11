PureVPN: naviga anonimo con coupon sconto esclusivo!

Le VPN sono sempre più popolari e utilizzate in tutto il mondo. Oramai tutto gli utenti ricercano la massima sicurezza durante la navigazione in rete e la tutela della loro privacy. I servizi Virtual Private Network esistenti sul mercato sono molteplici e selezionare quello giusto non è sempre così facile. Volete un consiglio? La new-entry PureVPN è ora disponibile sul mercato con un’offerta a tempo dell’81%, alla quale potrete aggiungere un nostro coupon sconto esclusivo del 10% per abbassare ulteriormente il prezzo a un totale di 37,80 Euro per due anni!

PureVPN: navigate nell’anonimato spendendo poco!

Come altri servizi Virtual Private Network, anche PureVPN opera al meglio delle sue capacità per tutelare la privacy dei suoi utenti. La società stessa assicura che non conserverà mai i log, mantenendo completamente privata l’attività on-line del cliente. La protezione dei dati viene potenziata poi dalla rete crittografata AES a 256 bit, uno standard consolidato tra i vari servizi VPN e sinonimo di altissima sicurezza.

L’utilizzo della piattaforma PureVPN, oltretutto, è semplicissimo: l’interfaccia utente non presenta moltissimi dettagli e si limita a visualizzare il minimo indispensabile di tutte le sue funzionalità. Così facendo, anche gli internauti meno esperti potranno navigare nei mari digitali internazionali senza intoppi. Ricordiamo, infatti, che la Virtual Private Network serve proprio ad accedere a siti normalmente non disponibili nel proprio Paese, così da visualizzare un numero maggiore di contenuti online.

Ma veniamo al prezzo, il dettaglio che ci interessa davvero: in occasione del Black Friday, i gestori di PureVPN hanno pensato di proporre un’offerta per “Accesso Anticipato” o “Early Access”. Essa consentirà di accedere al piano biennale di PureVPN a un prezzo stracciato. Si parla, come detto inizialmente, di 37,80 Euro per due anni.

Questa cifra sarà raggiungibile, però, soltanto con il nostro coupon sconto esclusivo: PI2021. Dovrete inserire questo codice alla compilazione del carrello, cliccando sulla voce dedicata “Hai un codice promozionale?” e applicandolo tramite la casella dedicata.

Il pagamento potrà essere effettuato con carte di credito, PayPal e Google Pay.