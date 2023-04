CHUWI HiPad Max: coupon sconto -120€ per il tablet

Un ottimo tablet per l’intrattenimento multimediale: CHUWI HiPad Max è protagonista in queste ore di un’offerta su Amazon che permette di acquistarlo in forte sconto, semplicemente attivando il coupon da -120 euro proposto dall’e-commerce. Si tratta di un dispositivo che unisce un design elegante e funzionalità avanzate, perfetto per la visione di video, film, serie TV e partite in streaming, ma anche per l’ascolto della musica e per i giochi. Passiamo in rassegna le informazioni in merito alle sue caratteristiche e ai suoi punti di forza.

Il coupon Amazon per il tablet CHUWI HiPad Max

Sono queste le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: ampio display da 10,36 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati espandibile con schede microSD fino a 512 GB, moduli Wi-Fi, 4G-LTE e Bluetooth per la connettività wireless, fotocamere da 5 e 8 megapixel, quattro altoparlanti e batteria da 7.000 mAh per un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare CHUWI HiPad Max al prezzo finale di soli 179 euro (il più basso di sempre, al minimo storico) invece di 299 euro come da listino, grazie al coupon sconto da 120 euro che puoi attivare in un click. A garantirne la qualità sono le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: se effettui subiti l’ordine entro domani il tablet sarà a casa tua.

