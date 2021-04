Piccolo, molto piccolo, ma altrettanto versatile: Chuwi LarkBox Pro è il Mini PC completo di tutto che sta nel palmo di una mano, con caratteristiche adatte alla didattica a distanza così come a gestire le operazioni base della produttività, ma anche alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Oggi è acquistabile con uno sconto del 27% sul prezzo di listino grazie all’offerta lampo proposta da Amazon. Le dimensioni sono estremamente compatte: 61x61x43 millimetri, solo 127 grammi di peso. Può anche essere montato dietro al monitor grazie all’attacco VESA.

Mini PC in offerta lampo su Amazon: Chuwi LarkBox Pro

Queste le più importanti specifiche tecniche incluse: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna per lo storage (con possibilità di espansione fino a 1 TB), moduli WiFi dual band e Bluetooth 5.1 per la connettività, due porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, scita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e slot microSD. Maggiori informazioni nella scheda del prodotto.

L’utente può scegliere se affidarsi al sistema operativo Windows 10 (preinstallato con licenza ufficiale) oppure se optare per una distribuzione Linux. Tutto questo oggi al prezzo di 160,65 euro invece di 219,00 euro come da listino: trattandosi di un’offerta lampo il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.